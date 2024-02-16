كلية الإعلام تحتفل بخريجي دفعة الدكتور سعيد السيد 2022-2023

تعتزم كلية الإعلام- جامعة القاهرة إقامة حفل لخريجي الكلية دفعة الأستاذ الدكتور سعيد السيد ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبري في جامعة القاهرة، يوم الإثنين الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة مساءً

برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام، .

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل الإعلان عن تخرج طلبة البكالوريوس والدراسات العليا دفعة ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكذلك تكريم عدد من أساتذة كلية الإعلام، وتكريم كوكبة من رواد ورموز الإعلام المصري والبحث العلمي ممن كانت لديهم إسهامات بارزة في المجال الإعلامي على المستويين الأكاديمي والمهني، بالإضافة إلى تكريم عدد من المدراء والإداريين المتميزين في الكلية.