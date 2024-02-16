إثيوبيا للولايات المتحدة: حكومتنا ملتزمة بتنفيذ اتفاق بريتوريا

التقى وزير الخارجية الإثيوبي تاي أسكي سيلاسي، اليوم الجمعة في أديس أبابا مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي فاي، والمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي السفير مايك هامر.

وقدم “تاي” إحاطة للوفد، حول تنفيذ اتفاق السلام في بريتوريا.

وأعربت الحكومة الإثيوبية عن التزامها بتنفيذ الاتفاق، بحسب بيان وزارة الخارجية الإثيوبية.

وشرح الوزير، وضعية العدالة الانتقالية، وعملية التشاور الوطني.

وأشارت وزارة الخارجية الإثيوبية إلى أن الجانبين تشاورا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين القاري والدولي.