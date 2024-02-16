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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لدعم الفلسطينيين في غزة.. وزير الرياضة يشهد فعاليات ماراثون «run for Gaza»

وزير الرياضة
وزير الرياضة

شهد الدكتور شرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات ماراثون «run for Gaza»، والذي ينظمه مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع وزارات “الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم”، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وشركة تذكرتي، بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، والذي أقيم في محمية وادي دجلة.

وفي كلمته أكد وزير الشباب ان الماراثون يهدف إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وزيادة الوعي بالوضع الصعب الذي يواجهه الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتعزيز التضامن والمساندة للأشقاء في غزة، مؤكدًا أن هو فرصة للتعبير عن التضامن والمحبة والدعم للأشقاء الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة ان حكومة المصرية قدمت وما تزال تقدم دعمًا شاملاً للأشقاء الفلسطينيين، وخاصةً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها غزة.

ولفت وزير الشباب والرياضة ان الماراثونات تعد فرصة للتواصل والتفاعل بين المجتمعات المختلفة، حيث يجتمع الرياضيين في كل مكان من اجل هدف مشترك.

كما أكد اهتمام الوزارة بالمشاركة في تنفيذ الفعاليات والماراثونات الرياضية، واستضافة مختلف الأحداث الدولية طوال العام، في ضوء نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والترويج للمعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها البلاد، وكذا المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة تحت قيادة السيد الرئيس عيد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أهمية دمج الرياضة بالأماكن السياحية والاثرية، لما تتمتع به مصر من تراث ذاخر، حيث تم إقامة الماراثون في محمية وادي دجلة؛ إيمانا بتنشيط السياحة في مصر والعمل على جذب السائح لزيارة مصر لما تتمتع به من اثار عريقة وجو مناسب.

وكرم وزير الشباب والرياضة الفائزين بالماراثون وتسليم الجوائز والتي بلغت 10 آلاف جنيه للمركز الأول، و7 آلاف للمركز الثاني، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 5 آلاف جنيه.

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