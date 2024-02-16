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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكاف يوافق على طلب مهم لـ الأهلي قبل مباراة شباب بلوزداد

الأهلي
الأهلي

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره بموافقته على ارتداء لاعبي الفريق شارات سوداء والوقوف دقيقة حدادًا ‏على روح العامري فاروق، نائب رئيس النادي الراحل، قبل مباراة شباب بلوزداد الجزائري التي تجمع الفريقين في دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

كان النادي قد تقدم بطلب إلى الاتحاد الإفريقي للموافقة على ارتداء شارات سوداء والوقوف دقيقة حدادًا قبل المباراة، التي تجمع ‏الفريقين على ملعب 5 جويلية مساء اليوم.‏

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، التي تضم كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني ‏وميدياما الغاني‎.‎


 

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