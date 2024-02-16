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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدارة حمراء| الزمالك يفوز على الأهلي في قمة اليد

قمة اليد بين الأهلي
قمة اليد بين الأهلي والزمالك

حقق نادي الزمالك الفوز بقمه كره اليد المصريه ضمن مباريات دوري المحترفين المرحله الثانيه وضمن مباريات الجوله الخامسه برميات ال٧ امتار الترجيحية بنتيجه٢٧/٢٨ يذكر ان الوقت الأصلي للمباراه انتهي بنتيجه تعادل الفريقين ٢٤/٢٤ ليرتفع رصيد الزمالك عند ١٧ نقطه و يرتفع رصيد الاهلي الي ٢٠ نقطه.

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إعلامي شهير يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

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صدارة حمراء| الزمالك يفوز على الأهلي في قمة اليد

الزمالك يلتقي في الجوله السادسه امام هليوبوليس يوم الثلاثاء ٢٠ فبراير علي صاله الزمالك في تمام السادسة.

والاهلي يلتقي في الجوله السادسه امام البنك الأهلي يوم الثلاثاء ٢٠ فبراير علي صاله القوات المسلحه بمدينه الاسكندريه في تمام الساعه الثامنه

الزمالك كرة اليد المصرية

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