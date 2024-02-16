صدارة حمراء| الزمالك يفوز على الأهلي في قمة اليد

حقق نادي الزمالك الفوز بقمه كره اليد المصريه ضمن مباريات دوري المحترفين المرحله الثانيه وضمن مباريات الجوله الخامسه برميات ال٧ امتار الترجيحية بنتيجه٢٧/٢٨ يذكر ان الوقت الأصلي للمباراه انتهي بنتيجه تعادل الفريقين ٢٤/٢٤ ليرتفع رصيد الزمالك عند ١٧ نقطه و يرتفع رصيد الاهلي الي ٢٠ نقطه.

الزمالك يلتقي في الجوله السادسه امام هليوبوليس يوم الثلاثاء ٢٠ فبراير علي صاله الزمالك في تمام السادسة.

والاهلي يلتقي في الجوله السادسه امام البنك الأهلي يوم الثلاثاء ٢٠ فبراير علي صاله القوات المسلحه بمدينه الاسكندريه في تمام الساعه الثامنه