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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالقناع| ظهور غريب لإمام عاشور في مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

إمام عاشور
إمام عاشور

ظهر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في مواجهة المارد الأحمر وشباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، على استاد 5 جويلية، مرتديا قناع الرأس.

ويرتدي إمام عاشور قناع الرأس؛ بسبب تعرضه لإصابة بارتجاج في المخ، خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لمباراة شباب بلوزداد التي تقام في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على استاد 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير 

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - علي معلول

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - انتوني موديست

ويبحث جمهور النادي الأهلي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة، قبل قبل إطلاق صفارة الحكم في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد هي قناة الجزائرية الأرضية، التي أعلنت إذاعة المباراة بشكل مجاني، ولم تعلن أي قناة أخرى نقل المباراة، وتردد القناة الجزائرية هو 11680، القمر الصناعي نايل سات، معامل الترميز 27500 الاستقطاب: عمودي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد المشفرة هي مجموعة بي إن سبورتس، حيث تعد الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، وحددت قناتها بي إن سبورت 6 لنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، وترددها على النايل سات هو 11054 مع استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد 

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، والسابعة مساءً بتوقيت المغرب، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والعاشرة مساءً بتوقيت العراق.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل صدام شباب بلوزداد

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا قبل مباراة شباب بلوزداد، على النحو التالي:

1- الأهلي 5 نقاط (3 مباريات).
2- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط (4 مباريات).
3- شباب بلوزداد الجزائري 4 نقاط (3 مباريات).
4- ميدياما الغاني 4 نقاط (4 مباريات).

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