شاهد | لحظة وصول لاعبي الأهلي لاستاد مواجهة شباب بلوزداد الجزائري

وصل منذ قليل فريق النادي الأهلي إلى استاد 5 چويلية بالجزائر وذلك لخوض مواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

يبحث جمهور النادي الأهلي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة، قبل قبل إطلاق صفارة الحكم في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد هي قناة الجزائرية الأرضية، التي أعلنت إذاعة المباراة بشكل مجاني، ولم تعلن أي قناة أخرى نقل المباراة، وتردد القناة الجزائرية هو 11680، القمر الصناعي نايل سات، معامل الترميز 27500 الاستقطاب: عمودي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد المشفرة هي مجموعة بي إن سبورتس، حيث تعد الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، وحددت قناتها بي إن سبورت 6 لنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، وترددها على النايل سات هو 11054 مع استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، والسابعة مساءً بتوقيت المغرب، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والعاشرة مساءً بتوقيت العراق.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست - رضا سليم.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل صدام شباب بلوزداد

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا قبل مباراة شباب بلوزداد، على النحو التالي:

1- الأهلي 5 نقاط (3 مباريات).

2- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط (4 مباريات).

3- شباب بلوزداد الجزائري 4 نقاط (3 مباريات).

4- ميدياما الغاني 4 نقاط (4 مباريات).