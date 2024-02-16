عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأهل 10 مصريين لثمن نهائي بطولة أفريقيا للريشة الطائرة

صدى البلد

صعد 10 لاعبين من لاعبي المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة لثمن نهائي منافسات الفردي ببطولة أفريقيا والمقامة بصالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.

 تأهلت 5 سيدات وهن: "هنا طارق زاهر - كوثر محمد ربيع - رحمة العدوي - ضحى هاني - جنا هشام"، كما صعد 5 رجال وهم: "أحمد صلاح - كريم محمود عزت - محمد مصطفى كامل - أدهم حاتم - عبد الرحمن عبد الحكيم".

صعدت هنا زاهر بعد فوزها على بطلة موريشيوس "لورنا بودها" بنتيجة 2-0، فيما تمكنت كوثر ربيع من التغلب على لاعبة الكاميرون "ميكا افيدي" بنفس النتيجة، كما فازت رحمة العدوي على الكاميرونية أيضا "زي اكومبا" بثنائية نظيفة، أما ضحى هاني فتغلبت على لاعبة أوغندا "تريسي نالوزا" بنتيجة 2-0، وأخيرا كان فوز جنا هشام على الكاميرونية "خان دياك" بنفس النتيجة أيضا، فيما ودعت نور يسري أمام بطلة أوغندا "جلادياس مبابازي" بنتيجة 1-2.

وعلى صعيد منافسات الرجال، فاز أحمد صلاح على الجزائري "محمد عبد العزيز اوتشيفون" بنتيجة 2-1، كما انتصر كريم محمود عزت على النيجيري "الحاج أليو" بنفس النتيجة، أما أدهم حاتم ففاز على الزامبي "موانسا رودريك" بثنائية نظيفة، وبنفس النتيجة تغلب محمد مصطفى كامل على الزامبي "تشونجو مولينجا"، وأخيرا تمكن عبد الرحمن عبد الحكيم من الفوز على الزامبي "مارفين شيسيلا" بعد إصابة الأخير وانسحابه من اللقاء.

وتقام الآن منافسات الزوجي سواء زوجي الرجال أو السيدات أو الزوجي المختلط.

وتشهد البطولة القارية مشاركة 11 دولة هم: "مصر - الجزائر – نيجيريا – موريشيوس – الكاميرون – سيشيل – غينيا الاستوائية – جنوب أفريقيا – أوغندا – زامبيا – زيمبابوي".

وتأتي أهمية هذه البطولة حيث إنها من آخر المراحل التأهيلية لأولمبياد باريس المقبلة لاسيما أن الفائز بلقب الفردي أو الزوجي يحصل على ما يقارب ال 4000 نقطة في سباق التصنيف العالمي المؤهل بدورة للألعاب الأولمبية.

42e493dd-b3be-4a55-9de1-d2dbe625d32c
42e493dd-b3be-4a55-9de1-d2dbe625d32c
335a2280-7953-4750-8665-8790cf22d328
335a2280-7953-4750-8665-8790cf22d328
ce252258-7495-427c-b6a0-658bfff91340
ce252258-7495-427c-b6a0-658bfff91340
e440d491-ad46-46df-a02d-234230fc3c36
e440d491-ad46-46df-a02d-234230fc3c36
14d2bfa8-8f77-4822-a070-0db9e478a79d
14d2bfa8-8f77-4822-a070-0db9e478a79d
75e974e5-683f-4ef4-98d2-d5736b2346be
75e974e5-683f-4ef4-98d2-d5736b2346be
831c2743-7a4c-425d-9690-c933c4e68444
831c2743-7a4c-425d-9690-c933c4e68444
a9496f50-15fc-4ac1-81f8-de8e739e5fea
a9496f50-15fc-4ac1-81f8-de8e739e5fea
5f222125-498b-4fce-9340-b7851e97d638
5f222125-498b-4fce-9340-b7851e97d638
7dd34a86-4439-43ed-b2e0-1ac1770ea155
7dd34a86-4439-43ed-b2e0-1ac1770ea155
ba021e23-cb7a-420c-89d7-6d0d71428afb
ba021e23-cb7a-420c-89d7-6d0d71428afb
4f6bce4e-fc15-4e16-b683-a9a1f83d3cb3
4f6bce4e-fc15-4e16-b683-a9a1f83d3cb3
672b9acc-50a0-4161-9792-4def95a1bd40
672b9acc-50a0-4161-9792-4def95a1bd40
0ffaf171-2ca2-4dec-bb91-0a4fbef1c8e9
0ffaf171-2ca2-4dec-bb91-0a4fbef1c8e9

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يهزم الأهلي 5-1 في قمة الناشئين

6.5 طن و10 أفدنة بانجو وترسانة أسلحة| تفاصيل الكشف عن جزيرة المخدرات بقلب النيل

أتمنى انتقال هذا اللاعب لـ الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يستفز جماهير الزمالك

تبدأ من 70 ألف جنيه| مفاجأة في رواتب جهاز منتخب مصر.. القائمة الكاملة للمرتبات

ظاهرتان جويتان.. والأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة

قرار عاجل ضد سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

أسعار السجائر ترتفع في مصر بدءًا من اليوم السبت 17 فبراير

بنسبة 100%.. أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة عن رحيل محمد صلاح للسعودية

موضوعات متعلقة

صدارة حمراء| الزمالك يفوز على الأهلي في قمة اليد

الكاف يوافق على طلب مهم لـ الأهلي قبل مباراة شباب بلوزداد

بالقوة الضاربة| تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

بعثة الأهلي تلبي دعوة سفير مصر في الجزائر..والجارحي يهديه درع وعلم النادي

أشعة لمحسن رمضان لاعب يد الأهلي بسبب إصابة الركبة

"مشجعي الأهلي" في الجزائر تهدي الخطيب قميص الرابطة

شاهد | لحظة وصول لاعبي الأهلي لاستاد مواجهة شباب بلوزداد الجزائري

شاهد| غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

بريطانيا تستدعي الدبلوماسيين الروس بعد وفاة نافالني

انقطاع المياه يؤثر على 4 قرى في الواسطى لمدة 10 ساعات

مياه الآبار شريان الحياة لـ البدو قاطني التجمعات الصحراوية في مطروح

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انقلاب ربع نقل بصحراوي المنيا

فيديو صادم.. هندي يقطع رأس زوجته ويسير بها إلى الشرطة| جريمة شرف

6 أطفال وحلم مزعج .. أبرز تصريحات دينا الشربيني مع محمود سعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير .. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بفيديو جديد

طعمها حكاية.. طريقة عمل سلطة خضراء بدون طماطم

وجبات مجانية وغرف نوم.. لن تصدق ماذا تقدم شركة مايكروسوفت للموظفين؟

إسكارف على الشعر .. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

أوهمنهن بالعمل في السينما.. كواليس استدراج الفتيات لمكتب كاستينج بالجيزة

محمد شاكر خضير: ياسمين صبري شخصية غير متوقعة وهذا سبب نجاحها في طريقي

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الطقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

مصر مش محمد صلاح | حسام حسن يثير الجدل مجددًا .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ