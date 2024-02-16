اعرف هتبقى بكام | زيادة في أسعار سجائر كليوباترا .. التطبيق غدا

تشهد أسواق السجائر في مصر، ارتفاعات مفاجئة ومتزامنة من عدة وكلاء مسؤولين عن عدد كبير من أنواع السجائر وذلك على الرغم من الإعلان عن انخفاضات واضحة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية على مدار الأسبوع الماضي.

زيادة 3 جنيهات للسجائر الكليوباترا

قررت الشركة الشرقية للدخان رفع أسعار منتجاتها، اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، في الأسواق، بعد موجة كبيرة من الارتفاعات خلال الأيام المقبلة للسجائر الأجنبية، وفق إبراهيم إمبابي رئيس شعبة السجائر والدخان بـ الغرفة التجارية.

واعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، في اجتماعه المنعقد مساء أمس الخميس، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجات الشركة من السجائر والمعسل والسيجار ومنتجات الشركة الاخرى من الدخان.

وقالت الشركة في بيان اليوم الجمعة، إن الزيادة ستطبق بدءاً من السبت الموافق 17 فبراير، وزادت أسعار السجائر 3 جنيهات للسجائر الكليوباترا بأنواعها ليصبح سعر البيع للمستهلك 30 جنيها العبوة الـ 20 سيجارة، وهي نسبة طفيفة مقارنة بالزيادة الضخمة في أسعار مدخلات الإنتاج والمواد الخام.

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، إن الشركة رفعت أسعار منتجاتها بنسبة طفيفة، رغم الزيادة المضطردة في أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية المستوردة من الخارج، بالإضافة لارتفاع تكاليف الانتاج خلال الشهور الماضية، وتعمل جهود الشركة على امتصاص ارتفاع التكاليف من خلال تحسين الأداء التشغيلي، حتى لا تؤثر على المستهلك.

وأكد على ضرورة تأكد المستهلك من سعر العلبة قبل شرائها من خلال رمز الاستجابة السريع (كود QR) للتعرف على السعر الرسمي.

وجاءت الأسعار الجديدة للسجائر كالتالي:

الكليوباترا بوكس (عبوة 10 سجائر) 22 جنيهًا

كليوباترا بأنواعها المختلفة عبوة 20 سيجارة 30جنيهاً

مونديال، بلمونت، بوسطون بأنواعها المختلفة 30جنيهاً

فايسروي/بال مال بسعر 50 جنيهًا

هذا بالإضافة إلى رفع باقي المنتجات من المعسل والسيجار ودخان الشعر، والغليون حيث تم رفع أسعارهم بنسب مختلفة.

وتعد أنواع السجائر الخاصة بالشرقية للدخان تحديدا الأكثر شيوعا بين المصريين، منها كليوباترا وبوكس والسوبر بالإضافة إلى التبغ المسخن.

85 مليار سيجارة في السنة

وتعد الزيادة المقررة من الشرقية للدخان وجلوبال بعد إعلان كافة شركات الدخان والسجائر رفع أسعارها على مدار الأيام الماضية، خاصة التابعة للشركات الدولية.

وقال رئيس شعبة الدخان، إبراهيم إمبابي إن الزيادة على أنواع السجائر تأتي في وقت ارتفع فيه سعر النولون والدولار أمام الجنيه المصري.

وبدأت الزيادات الجديدة، عندما أعلنت شركة فيليب موريس 11 فبراير، رفع أسعار السجائر لجميع المنتجات ما بين 14 و18%، إذ ارتفع بعدها في السوق أسعار سجائر ميريت «Merit» بأنواعها المختلفة إلى 85 جنيهًا بعدما كان آخر سعر لها في السوق 74 جنيهًا، حسب آخر زيادة مقررة في نوفمبر الماضي في زيادة مقدرة تقريبا 14.8%.

بينما شهدت أيضا الزيادات رفع أسعار سجائر مارلبورو «Marlboro» إلى 79 جنيهًا مقارنة بـ69 جنيهًا في نوفمبر الماضي، بنسبة زيادة 14.4%، وقررت الشركة رفع سعر سجائر مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها إلى 69 جنيهًا، من 59 جنيهًا، بنسبة زيادة 16.9%.

وحسب قائمة الأسعار الجديدة، رفعت الشركة أسعار سجائر إل آند إم «L&M» بأنواعها إلى 59 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق المحدد في نوفمبر الماضي عند 50 جنيهًا، بنسبة زيادة 18%، كما شهد التبغ المسخن بأنواعه المختلفة زيادة في سعره في السوق حتى وصل إلى 64 جنيهًا بدلا من 56 جنيهًا فقط.

وكانت قد رفعت ايضاً شركة منصور الدولية لتوزيع السجائر جميع أسعار منتجاتها بقيمة من 2 إلى 10 جنيهات، ليصل سعر سجائر دافيدوف" كلاسيك وجولد وايت وسليمز" إلى 84 جنيها كما ارتفعت سعر سجائر تايم "أحمر وأزرق وسيلفر إلى 44 جنيها، كما ارتفعت أسعار مانشستر" رويال وريسيرف وسفير" إلى 39 جنيها.

وسبق وأن قال إبراهيم إمبابي رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر، إن سعر السجائر زاد 11 جنيهًا للعلبة الواحدة، وهي زيادة غير مسبوقة، ومبالغ فيها، لم يسبق أن تزيد سعر السجائر بهذا المقدار مرة واحدة.

وأوضح خلال تصريحات إعلامية ، أن الزيادة المعقولة تتراوح بين 5 لـ6 جنيهات، وناشد إمبابي، بقلب الهرم التوزيعي للسجائر حتى لا ترتفع أسعارها في السوق السوداء، منوهًا أن زيادة أسعار السجائر لن تؤثر على حركة البيع والشراء.

وكشف الأسباب وراء ارتفاع سعر السجائر، قائلًا إن الاضطرابات في باب المندب وراء ارتفاع سعر السجائر، حيث ارتفع تكلفة نقل الحاوية 5 آلاف دولار.

وأردف: "ارتفاع سعر الدولار والنولون البحري، وراء ارتفاع سعر السجائر".

وأشار إلى أن السوق المصرية تستهلك 85 مليار سيجارة في السنة، لافتًا إلى أنه تم رصد أنواع مهربة من السجائر في الأسواق.