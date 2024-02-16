250 خيمة لإيواء النازحين بخان يونس.. التضامن في أسبوع

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 9 فبراير إلى 15 فبراير 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 9 فبراير :

- التضامن الاجتماعي تطلق حملة توعوية على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن أدوات متابعة نمو وتطور الأطفال من الولادة حتى سن ٥ سنوات تحت عنوان "نتابع سوا" للتوعية بالاكتشاف المبكر

- استكمالاً للجهود الإغاثية بقطاع غزة.. الهلال الأحمر المصري ينشئ 250 خيمة لإيواء النازحين بمدينة خان يونس وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم.

السبت 10 فبراير



- برنامج وعي للتنمية المجتمعية ينفذ دورات تدريب مدربين بإدارة شؤون المرأة لتوعية المدربات بالتغيرات المناخية استعداداً لتدريب الرائدات في جميع المحافظات في إطار بناء القدرات والمهارات

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم ورشة عمل حول "الوقاية من الإدمان" للأخصائيين الاجتماعيين بمديرية تعليم الجيزة لرفع الكفاءة المهنية وتعزيز قدرات المشاركين بالوقاية من التعاطي والإدمان ومعالجته

الاحد 11 فبراير

- انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لتدريب برنامج حرفي لدعم صغار ومصنعي الحرف اليدوية والتراثية والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع البنك المركزى المصري باستهداف تعزيز الوعي التأميني والشمول المالي لدى أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

- مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا بالتعاون مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وبرنامج الأغذية العالمي تفتتح أولى أنشطة مشروع التعاون الميداني في إطار تعزيز جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات بقرى حياة كريمة

الإثنين 12 فبراير



- وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق الدليل التدريبي الخاص بمبادرة مودة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" في مصر.. وتؤكد أن إطلاق الدليل التدريبي التفاعلي الدامج يُمثّل نقلة نوعية في مجال إعداد المقبلين على الزواج

- مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين والمشروع يوفر العديد من الحقوق والمزايا للمسنين

- لقاء تنسيقي بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة "إيفاك" حول آليات الإحالة وخطة العمل وخطة التدريب للمرحلة المقبلة

الثلاثاء 13 فبراير

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد الحفل السنوي لمؤسسة "مصر بلا مرض للرعاية الصحية" وإطلاق مبادرة "عالم بلا مرض" بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.. والقباج تعلن تجهيز 10 عيادات لتقديم الصحة الإنجابية بالتعاون مع المؤسسة وتوفير عيادات متنقلة مجهزة

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعقد اجتماعا موسعًا مع قيادات بنك ناصر الاجتماعي بشأن ميكنة لجان الزكاة واللقاء يناقش تنظيم عمل لجان الزكاة وخلق قاعدة بيانات داخل البنك لكل أعمال لجان الزكاة



- للأسبوع الثالث على التوالي.. التدخل السريع يواصل حملاته إزاء موجة الطقس السئ.. ويتعامل مع 2486 حالة لأشخاص بلا مأوى على المستوى المركزي ومحافظات الجمهورية

- صندوق مكافحة وعلاج الادمان يدشن مرحلة جديدة من برامج الحماية من تعاطي المخدرات بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات.. والقباج تؤكد تنفيذ زيارات منزلية لتوعية الأسر بأضرار الإدمان وطرق الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وتوفير الخدمات العلاجية مجاناً وفي سرية تامة

الأربعاء 14 فبراير

- السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية والسيدة أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركي تزوران مقر الهلال الأحمر المصري.. وتطلعان على الجهود الإغاثية والمساعدات المقدمة من الجمعية

- التضامن الاجتماعي تعلن انتهاء أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2024.. و694 أماً تقدمت للمسابقة.. وانطباق الشروط والمعايير على 412 استعدادا لاختيار الأمهات المكرمات بالاحتفال السنوي في شهر مارس من كل عام

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة لسائقي الحافلات المدرسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.. وتؤكد استمرار تكثيف الحملات طوال فترة الدراسة.. وإجراءات رادعة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة

- نشاط لوحدات التضامن بالجامعات مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.. ووحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسيوط تنظم ندوة بعنوان "تماسك الأسرة بين مسئولية الآباء ووعي الأبناء" للتأكيد على أهمية الترابط الأسري

الخميس 15 فبراير

- نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء.. وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية سيدات أعمال مصر 21 بجامعة الدول العربية تحت عنوان "نساء من أجل النجاح.. التنقل في الاستراتيجيات المستقبلية للنجاح"

- وتصرح خلال المؤتمر: مصر مثل أشقائها من الدول العربية تُولي أهمية خاصة للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تستند علي دور نشط للقطاع الخاص والأهم مراعاة البعد الاجتماعي في كل السياسات والقرارات التي تتخذها الحكومة لأحداث التنمية

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بدولة تركيا وتبحثان التعاون وتبادل الخبرات في مجالات شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والرعاية البديلة وكبار السن وتمكين المرأة والتسويق والمعارض

- ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بدولة تركيا تزور دار الفسطاط لرعاية البنين بالجمعية الخيرية لرعاية الطفولة وتضطلع على التجربة المصرية في مجال رعاية الأبناء كريمى النسب

- القباج تدشن خدمة الاستشارات الرقمية "اسال مودة" تأكيداً على التطوير المستمر ببرنامج مودة.. والخدمة توفر الدعم والمساندة للأفراد والأسر لمواجهة التحديات الزوجية والأسرية

- حملة هنوصلك تواصل فعالياتها على مستوى المحافظات وبالتنسيق مع مكاتب التاهيل المتنقلة ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصرى وتنفذ 1146 حملة على مستوى القرى والمراكز والمحافظات باستهداف 23 محافظة وبمشاركة 194 مكتب تاهيل متنقل وباستهداف 762 قرية على مستوي الجمهوية

- ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية تشارك بورشة عمل البنك الدولي حول تغطية التأمين الاجتماعي للعمال المعرضين وأسرهم في مصر.. والورشة تعمل على تعزيز المعرفة وتسليط الضوء على التجارب ذات الصلة

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