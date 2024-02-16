الصومال تتنافس على مقعد في مجلس الأمن الدولي

أعلن الاتحاد الأفريقي تأييده للصومال باعتبارها المرشح الوحيد من شرق أفريقيا لأحد المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2025-2026.

اتخذ هذا القرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الحادية والأربعين التي عقدت في أديس أبابا، إثيوبيا، في 15 فبراير 2024، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

أشاد وزير الخارجية الصومالي علي محمد عمر (بلعد)، بدعم الاتحاد الأفريقي ووصفه بأنه "نجاح كبير" من شأنه أن يعزز سمعة الصومال ونفوذه في الشؤون العالمية والقرارات الحاسمة.

قال في بيان "هذه لحظة تاريخية بالنسبة للصومال واعتراف بجهودنا لاستعادة السلام والاستقرار والديمقراطية في بلادنا ومنطقتنا".

أضاف أن الصومال سيعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لتعزيز المصالح والقيم المشتركة لأفريقيا والأمم المتحدة.

كانت الصومال آخر عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي في الفترة 1971-1972، عندما لعبت دورا رئيسيا في التوسط في النزاعات وتعزيز التعاون في أفريقيا وخارجها.

يتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خمسة أعضاء دائمين (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) و10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة عامين.

يتم تخصيص المقاعد غير الدائمة وفقا للمجموعات الإقليمية، ثلاثة منها لأفريقيا، واثنان لآسيا والمحيط الهادئ، واثنان لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واثنان لأوروبا الغربية ودول أخرى، وواحد لأوروبا الشرقية.

يتنافس الصومال مع مرشحين آخرين من مجموعته الإقليمية للحصول على تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي من المتوقع أن تجري الانتخابات في يونيو 2024.