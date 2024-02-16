الهيئة العامة للاستعلامات: الصور المتداولة لإحدى المناطق في رفح «قديمة»

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر لديها من الإمكانيات ما مكنها من الحفاظ على أمنها القومي، مشيرا إلى أنه لا صحة لاقتحام الحدود المصرية في رفح.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه لا شيء جديد يُبنى تماما، وليس هناك أي صحة لما يتردد بشأن بناء مصر معسكرات للفلسطينيين؛ استعدادا للتهجير.

وأكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن هناك منطقة موجودة منذ سنوات، بعرض 5 كيلومترات، وفيها أسوار تحت بطول 3 أمتار، والصور المتداولة لها قديمة، وهذا الأمر ليس جديدا.