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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة تحذر من تناول حقنة البرد في الصيدليات.. فيديو

صدى البلد

حذر الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، أخذ أدوية البرد دون تشخيص أو روشتة الطبيب وخاصة حقنة البرد وكشف تفاصيل أعراض الفيروس المنتشر حاليا في الجو، بالتزامن مع موجة البرد الشديدة التي تضرب البلاد حاليا وهي السعال الجاف والبلغم، وفقدان حاسة الشم والتذوق، تكسير في العظام، رشح في الأنف، الكحة أحيانا، والاحتقان.

وقال وجدي أمين خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، خلال برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، إن كثيرا من الفيروسات تنتشر بشدة في فصل الشتاء، وفيروس الإنفلونزا هو الأكثر انتشارا حاليا وخاصة نوع HAN1،. H5N1.

وعلق مدير عام إدارة الأمراض الصدرية قائلا: الفيروسات كائنات حية تتعايش بتغييرات وفقا للتركيبات الجينية، وفيروس الإنفلونزا هو أكثر الفيروسات المنتشرة حاليا، معلقا: أعراض الفيروسات جميعها متشابهة، لكنها تختلف في الحدة وموقف المصابين من حيث العمر والإصابة بمرض مزمن.

وتابع الدكتور وجدي أمين: ننصح أصحاب الأمراض المزمنة بتناول تطعيمات الإنفلونزا الموسمية، وبعد الخروج من الجائحة أصبح الشخص منتبها حال الإصابة بأي دور من أدوار الإنفلونزا، لافتا إلى أن فيروس كورونا لم ينتهي والمتحورات أصبحت هي الأضعف في الحدة؛ نتيجة المناعة التي حصل عليها الإنسان والأمصال والتطعيمات.

الفيروسات

واستكمل: هناك منظومة رصد الفيروسات في وزارة الصحة، تأخذ عينة عشوائية من المرضى في المستشفيات لتحليل وتحديد أي متغيرات في جينات الفيروسات.

واختتم مدير عام إدارة الأمراض الصدرية: أعراض الفيروس الحالي هي «السعال جاف أو ببلغم، فقد حاسة الشم والتذوق، تكسير في العظام، رشح في الأنف، الكحة أحيانا، احتقان في الزور»، محذرا من أخذ أدوية البرد دون تشخيص أو روشتة الطبيب وخاصة حقنة البرد.

أدوية البرد الإعلامي حمدي رزق الأمراض الصدرية البرد الشديد الأنفلونزا التطعيمات

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