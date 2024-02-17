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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مبهر|أحلام تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

احلام
احلام

حرصت الفنانة أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا.

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تألقت أحلام في الصور بإطلالة مميزة وفخامة كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون البيج الفاتح، واتسم التصميم ببعض التطريزات الراقية التي زادت من أناقتها.

تزينت أحلام بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ولكنها لم تبالغ في الإكسسوارات لان الفستان غني بالتطريزات الراقية.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أحلام على تسريحة شعر جديدة و غير تقليدية، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون إطلالتها مما منحها إطلالة متكاملة.

أحلام
أحلام
أحلام
أحلام
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