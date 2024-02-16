بفستان لامع .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالتها في العراق| شاهد

حرصت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور خلال إحيائها حفلا غنائيا في العراق.

تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل ذو أكمام طويلة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش اللامع بالكامل.

لم تبالغ نانسي عجرم في الإكسسوارات والمجوهرات، مما زاد من أناقتها وجاذبيتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.