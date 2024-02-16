عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان لامع .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالتها في العراق| شاهد

نانسي عجرم
نانسي عجرم

حرصت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور خلال إحيائها حفلا غنائيا في العراق.

txt

في عيد ميلادها الـ 42.. ملابس أثارت الجدل لـ نسرين طافش

txt

فستان يسرا في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل عبر إنستجرام|لن تصدق سعره

تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل ذو أكمام طويلة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش اللامع بالكامل.

لم تبالغ نانسي عجرم في الإكسسوارات والمجوهرات، مما زاد من أناقتها وجاذبيتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على  إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.

نانسي عجرم
نانسي عجرم إطلالة الفنانة نانسي عجرم ألبوم نانسي عجرم ألبومات نانسي عجرم اغاني نانسي عجرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يهزم الأهلي 5-1 في قمة الناشئين

6.5 طن و10 أفدنة بانجو وترسانة أسلحة| تفاصيل الكشف عن جزيرة المخدرات بقلب النيل

أتمنى انتقال هذا اللاعب لـ الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يستفز جماهير الزمالك

تبدأ من 70 ألف جنيه| مفاجأة في رواتب جهاز منتخب مصر.. القائمة الكاملة للمرتبات

قرار عاجل ضد سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

أسعار السجائر ترتفع في مصر بدءًا من اليوم السبت 17 فبراير

بنسبة 100%.. أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة عن رحيل محمد صلاح للسعودية

أول تعليق من شوبير بعد تعادل الأهلي وشباب بلوزداد في «دوري الأبطال»

موضوعات متعلقة

طريقة عمل كرات السمك|جديدة وغير تقليدية

نادين نجيم تبهر متابعيها بفستان ملفت| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان يسرا في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل....هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالتها

في عيد ميلادها الـ 42.. ملابس أثارت الجدل لـ نسرين طافش

فستان يسرا في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل عبر إنستجرام|لن تصدق سعره

في عيد الحب.. أيتن عامر تبهر متابعيها عبر إنستجرام بالفستان الأحمر| شاهد

زينة تستعرض أناقتها في الأقصر| شاهد

يسرا تخطف الأنظار في عيد الحب عبر إنستجرام بهذه الإطلالة | شاهد

ترشيحاتنا

انقطاع المياه يؤثر على 4 قرى في الواسطى لمدة 10 ساعات

مياه الآبار شريان الحياة لـ البدو قاطني التجمعات الصحراوية في مطروح

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انقلاب ربع نقل بصحراوي المنيا

فيديو صادم.. هندي يقطع رأس زوجته ويسير بها إلى الشرطة| جريمة شرف

6 أطفال وحلم مزعج .. أبرز تصريحات دينا الشربيني مع محمود سعد

ما تسبهاش فى الشارع.. الشرطة هتلم السيارات وتبعهم بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير .. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بفيديو جديد

طعمها حكاية.. طريقة عمل سلطة خضراء بدون طماطم

وجبات مجانية وغرف نوم.. لن تصدق ماذا تقدم شركة مايكروسوفت للموظفين؟

إسكارف على الشعر .. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

أوهمنهن بالعمل في السينما.. كواليس استدراج الفتيات لمكتب كاستينج بالجيزة

محمد شاكر خضير: ياسمين صبري شخصية غير متوقعة وهذا سبب نجاحها في طريقي

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الطقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

مصر مش محمد صلاح | حسام حسن يثير الجدل مجددًا .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ