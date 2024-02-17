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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط صاحب مخبز لاستيلائه على 15 جوال دقيق بلدي مدعم بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى مركز زفتى، استولى على 15 جوال دقيق بلدى مدعم، وتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتربح ماليا بدون جه حق.

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تلقى المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز زفتى، من ضبط صاحب مخبز استولى على 15 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

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تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

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