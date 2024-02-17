120 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز والتحفظ على مواد غذائية فاسدة ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 10 حتى 16 فبراير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، حيث قامت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر ، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية ( بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 87 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 17 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 28 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 16 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، ومحضرين لعدم وجود سجل زيارات، و6 محاضر عدم وجود ميزان معتمد، 8 محاضر للتصرف في 47 أجولة زنة 50كجم من حصة الدقيق، ومحضرًا لتجميع 10 أجولة زنة 50كجم وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، 3 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

في مجال محاربة احتكار وحجب السلع الاستراتيجية عن التداول بالأسواق تم تحرير 14 محضرًا للمسئولين عن محلات و مخازن و مواد وسلع غذائية استراتيجية لقيامهم بتخزين وحجب سلع غذائية بغرض زيادة أسعارها والتربح غير المشروع وكذلك لحيازتهم سلع غذائية مجهولة المصدر ولعدم وجود الفواتير الدالة على مصدر هذه السلع حيث بلغ إجمالي المضبوطات التي تم ضبطها بالمخازن غير مرخصة وغير معلن عنها ( 4 طن أرز زنة 1كجم، 3 طن دقيق فاخر، طن سكر، 3 طن مكرونة، 45 كرتونة شاي، 500كجم عدس، 500كجم فول تدميس) بجانب 9 طن أعلاف مجهولة المصدر أيضًا، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتم تحرير محضرًا ضد أحد التجار لقيامه بتجميع دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة والخاص بإنتاج الخبز المدعم بالمخابز المرخص لها بذلك والمحظور تداوله بالأسواق خارج منظومة المخابز وذلك بغرض بيعها بالسوق السوداء والتربح غير المشروع منها حيث تم ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف .

وتم تحرير محضرًا لأحد المسئولين عن محلات المواد الغذائية لحيازة وعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على 20كجم لحوم ودواجن مجمدة منتهية الصلاحية، ومحضرا لمزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحضرًا لبيع سجائر مجهولة المصدر، و3 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية، 6محاضر للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين، بجانب سحب لعينات غذائية لفحصها معمليا.