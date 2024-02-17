عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

120 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز والتحفظ على مواد غذائية فاسدة ببني سويف

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.                                   
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 10 حتى 16 فبراير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.                              

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، حيث قامت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر ، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية ( بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.        

تشييع جثمان سيدة عثر عليه طافيا بمياه البحر اليوسفي في بني سويف

بهبشين يفوز على بوش ويحصل على دورى السوبر فى بدنديل بني سويف

أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 87 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 17 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 28 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 16 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، ومحضرين لعدم وجود سجل زيارات، و6 محاضر عدم وجود ميزان معتمد، 8 محاضر للتصرف في 47 أجولة زنة 50كجم من حصة الدقيق، ومحضرًا لتجميع 10 أجولة زنة 50كجم وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.                

وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 محاضر  ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، 3 محاضر  للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

في مجال محاربة احتكار وحجب السلع الاستراتيجية عن التداول بالأسواق تم تحرير 14 محضرًا للمسئولين عن محلات و مخازن و مواد وسلع غذائية استراتيجية لقيامهم بتخزين وحجب سلع غذائية بغرض زيادة أسعارها والتربح غير المشروع وكذلك لحيازتهم سلع غذائية مجهولة المصدر ولعدم وجود الفواتير الدالة على مصدر هذه السلع حيث بلغ إجمالي المضبوطات التي تم ضبطها بالمخازن غير مرخصة وغير معلن عنها ( 4 طن أرز زنة 1كجم، 3 طن دقيق فاخر، طن سكر، 3 طن مكرونة، 45 كرتونة شاي، 500كجم عدس، 500كجم فول تدميس) بجانب 9 طن أعلاف مجهولة المصدر أيضًا،  وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتم تحرير محضرًا ضد أحد التجار لقيامه بتجميع دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة والخاص بإنتاج الخبز المدعم بالمخابز المرخص لها بذلك والمحظور تداوله بالأسواق خارج منظومة المخابز وذلك بغرض بيعها بالسوق السوداء والتربح غير المشروع منها حيث تم ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف .

وتم تحرير محضرًا لأحد المسئولين عن محلات المواد الغذائية لحيازة وعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على 20كجم لحوم ودواجن مجمدة منتهية الصلاحية، ومحضرا لمزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحضرًا لبيع سجائر مجهولة المصدر، و3 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية، 6محاضر للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين، بجانب سحب لعينات غذائية لفحصها معمليا.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف ببنى سويف تكثيف الحملات التموينية خطة المحافظة رمضان المبارك شهر رمضان المبارك غنيم محافظ بنى سويف كميات كبيرة لتجارة الداخلية لشهر رمضان المبارك محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا رفض أبو تريكة الانضمام لمنتخب مصر.. وهذا شرط حسام حسن

بعد حكم النقض.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ عبدالله السعيد.. فيديو

المحكمة تصدر حكما ضد رضا عبدالعال بتهمة سب ثلاثي الأهلي القدامى

قرار عاجل من النقض في حبس مرتضى منصور 6 شهور مع النفاذ

حسن شحاتة يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح.. شاهد

نيابة النقض توصي بحبس مرتضى منصور

هزيمة الأهلي بخماسية من الزمالك تزلزل القلعة الحمراء| قرارات عاجلة واستقالات منتظرة ..تفاصيل

تريند الشارع اللي وراه ضيعها.. سوزي باعت أبوها وشقيقتها وجسدها بالدولار

موضوعات متعلقة

وكيل أوقاف بني سويف يكشف تفاصيل التحقيق في واقعة "سيشن المسجد"

ترشيحاتنا

وسيم السيسي : قدماء المصريين شعب الله المختار وليس اليهود

شكري : نقدر مواقف بوريل الداعمة لجهود إنهاء الحرب في غزة

صدمة في بيراميدز| مدة غياب نجم الفريق بسبب الإصابة

وفاة داعية سعودي شهير بعد صراع مع المرض

أصابت النجاسة المكان ولا أعلم موضعه فكيف أصلي؟ دار الإفتاء ترد

جمال علام يفوز برئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك شوكولاتة بارد | بمذاق لا يقاوم

فستان نادين نجيم في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل| سعره غير متوقع

تحذير عاجل|علامات غير عادية لنقص فيتامين ب 12

مش أول مرة.. مشهد مثير في حفل عمرو دياب بـ المنارة |صور

فيديو

لمحدودي الدخل .. شقق إسكان اجتماعي بأقل مقدم وقسط

نوال عبد الشافي تطرح أغنية "أنا بلا فخر" من فيلم "عادل مش عادل" .. فيديو

القصة الكاملة لأحداث معبر رفح.. وهذه حقيقة اقتحام البوابة

شاهد| هدف محمد صلاح في أول مباراة مع ليفربول بعد عودته من الإصابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ