وكيل أوقاف بني سويف يكشف تفاصيل التحقيق في واقعة "سيشن المسجد"

نشرت مصممة أزياء صورا وفيديوهات لها عبر منصتي التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام ظهرت خلالها وهى ترتدى عبايات بألوان مختلفة أمام مسجد القنديل الأخضر بمنطقة 77 بشرق النيل،ببني سويف كما ظهرت جالسة على نافورة المسجد الخارجي وهى ترتدي عباءة وحذاء قصير باللون الأسود، الأمر الذي وصفه رواد التواصل الاجتماعي بـ “عدم احترام للمسجد”.

من جانبه، كشف الدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل وزارة الأوقاف ببنى سويف، عن تفاصيل التحقيقات في واقعة إقدام فتاة على انتهاك حرمة مسجد القنديل الأخضر عبر تصوير سيشن الأزياء أمام وداخل ساحته، قائلًا:«الفتاة صاحبة الواقعة اعتذرت عما قامت به وحذفت الفيديوهات والصور التي وثقتها على موقعي التواصل الاجتماعي»، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف حررت بالواقعة المحضر رقم 286 إدارى قسم بني سويف.

وأوضح في تصريحات له اليوم الخميس: «قمت بزيارة عاجلة لمسجد القنديل الأخضر بمنطقة 77 بشرق النيل (الذي شهد الواقعة)، وتم إجراء تحقيق عاجل مع إمام المسجد، ليتبين أنه في إجازة، بينما تمت مجازاة عامل المسجد الذي تبين أنه وقع في الدفتر لكنه ترك المسجد بسبب أن زوجته في المستشفى».

وتابع: «تم استدعاء إمام المسجد والقائمين عليه لسماع أقوالهم في الواقعة، وأكدوا عدم معرفتهم بمصممة الأزياء التي قامت بنشر صور وفيديوهات لها من أمام ساحة المسجد».

كانت مديرية أوقاف بني سويف فتحت التحقيق في واقعة عرض مصممة أزياء لمنتجاتها من أمام مسجد بشرق النيل، واستخدام سلالمه وساحته، في عمل جلسة تصوير تعرض فيه تلك الملابس عن طريق صور وفيديو نشرتها قبل أيام عبر صفحاتها على مواقع التواصل.