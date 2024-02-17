عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بهبشين يفوز على بوش ويحصل على دورى السوبر فى بدنديل بني سويف

صدى البلد

حقق فريق بهبشين فوزا على فريق بوش بضربات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلى لشوطى المباراة، التى اقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مركز شباب دنديل، بحضور النائب أحمد محيسن عضو مجلس الشيوخ، النائب على بدر عضو مجلس النواب، الحكم الدولى تونى عثمان الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، هشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة ببنى سويف، ورجل الأعمال رجب حافظ راعى البطولة، وذلك فى إفتتاح ملعب مركز شباب دنديل الذى تم إنجازه من خلال مبادرة حياة كريمة.

ارتكبت 17 جريمة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية فى بنى سويف

وكيل أوقاف بني سويف يكشف تفاصيل التحقيق في واقعة "سيشن المسجد"


كان دورى السوبر لمراكز شباب ناصر قد شارك فيه 40 فريقا من مختلف القرى، وقد أقيمت المباراة النهائية اليوم بحضور عددا كبيرا من الجماهير والتنفيذيين ونواب الشعب.
وقد بدأ اليوم بالسلام الجمهورى ثم القرأن الكريم ثم عرض كاراتيه للأشبال، وتلا ذلك فقرة الفنون الشعبية ثم التنورة، ثم أقيمت المباراة النهائية، وقد حصل الفريق الأول على مبلغ 15 ألف جنيه والفريق الثانى على مبلغ 10 ألاف جنيه مقدمة من رجل الأعمال رجب حافظ، الراعى للبطولة.

أوقاف بني سويف ببنى سويف بني سويف عصابة سرقة الدراجات النارية عصابة سرقة الدراجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يهزم الأهلي 5-1 في قمة الناشئين

6.5 طن و10 أفدنة بانجو وترسانة أسلحة| تفاصيل الكشف عن جزيرة المخدرات بقلب النيل

أتمنى انتقال هذا اللاعب لـ الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يستفز جماهير الزمالك

تبدأ من 70 ألف جنيه| مفاجأة في رواتب جهاز منتخب مصر.. القائمة الكاملة للمرتبات

ظاهرتان جويتان.. والأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة

قرار عاجل ضد سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

بنسبة 100%.. أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة عن رحيل محمد صلاح للسعودية

أسعار السجائر ترتفع في مصر بدءًا من اليوم السبت 17 فبراير

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف: النهوض بالزراعة وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة من أولوياتنا

ترشيحاتنا

إبراهيم سعيد: إمام عاشور أفضل لاعب بـ الأهلي وهو خليفتي في الملاعب

لا تاخدوا بالظواهر.. فيفي عبده: عملت 37 عمرة وحجيت 5 مرات

حكم إيقاظ النائم للصلاة ؟.. دار الإفتاء تجيب

بريطانيا تستدعي الدبلوماسيين الروس بعد وفاة نافالني

انقطاع المياه يؤثر على 4 قرى في الواسطى لمدة 10 ساعات

مياه الآبار شريان الحياة لـ البدو قاطني التجمعات الصحراوية في مطروح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير .. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بفيديو جديد

طعمها حكاية.. طريقة عمل سلطة خضراء بدون طماطم

وجبات مجانية وغرف نوم.. لن تصدق ماذا تقدم شركة مايكروسوفت للموظفين؟

إسكارف على الشعر .. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

أوهمنهن بالعمل في السينما.. كواليس استدراج الفتيات لمكتب كاستينج بالجيزة

محمد شاكر خضير: ياسمين صبري شخصية غير متوقعة وهذا سبب نجاحها في طريقي

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الطقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

مصر مش محمد صلاح | حسام حسن يثير الجدل مجددًا .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ