بهبشين يفوز على بوش ويحصل على دورى السوبر فى بدنديل بني سويف

حقق فريق بهبشين فوزا على فريق بوش بضربات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلى لشوطى المباراة، التى اقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مركز شباب دنديل، بحضور النائب أحمد محيسن عضو مجلس الشيوخ، النائب على بدر عضو مجلس النواب، الحكم الدولى تونى عثمان الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، هشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة ببنى سويف، ورجل الأعمال رجب حافظ راعى البطولة، وذلك فى إفتتاح ملعب مركز شباب دنديل الذى تم إنجازه من خلال مبادرة حياة كريمة.



كان دورى السوبر لمراكز شباب ناصر قد شارك فيه 40 فريقا من مختلف القرى، وقد أقيمت المباراة النهائية اليوم بحضور عددا كبيرا من الجماهير والتنفيذيين ونواب الشعب.

وقد بدأ اليوم بالسلام الجمهورى ثم القرأن الكريم ثم عرض كاراتيه للأشبال، وتلا ذلك فقرة الفنون الشعبية ثم التنورة، ثم أقيمت المباراة النهائية، وقد حصل الفريق الأول على مبلغ 15 ألف جنيه والفريق الثانى على مبلغ 10 ألاف جنيه مقدمة من رجل الأعمال رجب حافظ، الراعى للبطولة.