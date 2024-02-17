أحمد فتوح يواصل برنامجه التأهيلي خلال مران الزمالك

واصل أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانيزيوم، على هامش مران الأبيض، اليوم السبت الذي أقيم على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي استعداداً للقاء الإسماعيلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز .

وخاض فتوح مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، من أجل تجهيزه للتواجد في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.