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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكونغو الديمقراطية تتهم رواندا بتنفيذ هجوم بالمسيرات على مطار جوما

الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية

اتهمت حكومة الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، رواندا بشن هجوم بالطائرات المسيرة بدون طيار على مطار جوما شرق البلاد. 
وأفادت وسائل إعلام في الكونغو الديمقراطية في وقت سابق من اليوم السبت، بأن مطار جوما الواقع شرق البلاد شهد انفجارا بقنبلتين. 
وتشير أصابع الاتهام إلى تورط حركة ٢٣ مارس في الانفجار؛ حيث تنشط في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، وارتكبت أعمال عنف خلال الفترة الماضية، تسببت في نزوح مئات الآلاف من السكان.

يأتي ذلك بعد ٢٤ ساعة من مقتل جنديين من جنوب أفريقيا خلال هجوم بالقنابل في الكونغو الديمقراطية، حيث تعمل القوات ضمن مهمة مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (سادك).

الكونغو الديمقراطية مطار جوما جنوب افريقيا سادك

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