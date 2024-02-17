رئيس البورصة المصرية يقترح تأسيس شركات تعتمد على المرأة كقوة عاملة متميزة

شارك أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية "سيدات أعمال مصر 21" الذي يعقد تحت عنوان "التعمق في استراتيجيات النجاح المستقبلية" بهدف جذب الاستثمارات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمع بين سيدات الأعمال من أكثر من 20 دولة لتبادل الخبرات وقصص النجاح، وقد حضرت هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية فعاليات الجلسة.

وأوضح أحمد الشيخ، في كلمته، الدور المهم الذي تلعبه البورصة المصرية في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تتيح للشركات الحصول على أنواع مختلفة من التمويل لمساعدتها على التوسع ورفع معدلات النمو لديها وزيادة قدرتها على التوظيف الفعال للرأسمال البشري والمادي، سواء عن طريق طرح أسهم جديدة أو إصدار سندات عادية أو سندات توريق أو صكوك بأنواعها المختلفة.



وأشار رئيس البورصة المصرية إلى الجهود التي تقوم بها البورصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أنشأت سوقا منفصلة لتلك الشركات ليعمل بمثابة "حاضنة أعمال" لمساعدتها على النمو والتوسع، كما وضعت له قواعد قيد وإفصاح أكثر يسراً لتتناسب مع طبيعة تلك الشركات.

وعرض الشيخ استراتيجية التطوير الشامل لذلك السوق بدءا من وضع حد أقصى لمدة قيد الأوراق المالية به لتنقل خلالها إلى السوق الرئيسي، على أن يشترط للقيد بالسوق أن تتضمن الخطة المقدمة من الشركة -عند القيد- استيفائها لشروط الانتقال إلى السوق الرئيسي خلال فترة من 3 إلي 5 سنوات حسب طبيعة النشاط.

وأضاف: بالتأكيد سيتم إعطاء مهلة زمنية معقولة للشركات المقيدة حاليا لتوفيــق أوضاعهــا.

كما أشاد أحمد الشيخ بالدور المهم والمتنامي الذي تلعبه المرأة المصرية في قطاعات الأعمال، مؤكدا على دور البورصة المصرية المستمر في دعم المرأة وتمكينها في كافة مجالات سوق المال حيث تم تطوير قواعد القيد لتشترط على جميع الشركات المقيدة أن يكون ربع أعضاء مجالس إداراتها من السيدات وبحد أدنى عضوتين، ويأتي ذلك في إطار دعم وتمكين المرأة وأيضا إثراء للتنوع داخل مجالس إدارات الشركات المقيدة.

وأضاف الشيخ: لدى ما يقرب من 95 % من الشركات المقيدة سيدة واحدة على الأقل في عضوية مجالس إداراتها، مشيرا إلى أن نسبة تمثيل المرأة داخل مجلس إدارة البورصة المصرية تبلغ -حاليا- نحو 60%.

وقدم رئيس البورصة المصرية مقترحا عمليا قابلا للتنفيذ للاستفادة من البورصة كمنصة متكاملة للتمويل، فقد اقترح تأسيس شركات تعمل في مجالات تعتمد على المرأة كقوة عاملة متميزة، مثل بعض الحرف اليدوية التي تبرع فيها المرأة، ومن ثم يمكن الاستفادة من البورصة كمنصة تمويل عن طريق قيد الشركات في البورصة والحصول على تمويل إضافي أو تأسيس شركة مساهمة من خلال "اكتتاب عام" يتم قيد أسهمها وتداولها في البورصة فور تأسيسها، مما يتيح لها الحصول على مزيد من التمويل من خلال البورصة ومن ثم التوسع في مشروعاتها.