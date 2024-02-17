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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شأن روسي داخلي.. الصين تعلق على وفاة المعارض نافالني

علم الصين
علم الصين

قالت وزارة الخارجية الصينية إن ما يحيط بوفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن، مسألة روسية داخلية.

جاء ذلك خلال رد الخدمة الصحفية لدى وزارة الخارجية الصينية على وكالة “فرانس برس”، للتعليق على وفاة نافالني، مؤكدة أن "هذه مسألة داخلية روسية".

وأعلنت إدارة السجون الروسية أمس الجمعة وفاة نافالني في السجن فور عودته إلى الحبس من فسحة دورية في ساحة السجن، مضيفًا أن التحقيق في أسباب الوفاة لا يزال مستمرا.

وكشفت كيرا يارميش، حليفة زعيم المعارضة الروسي الراحل أليكسي نافالني والمتحدثة باسمه، أن رؤيته للتغيير في روسيا ستظل حية من قبل فريقه.

وأوضحت يارميش خلال مقابلة مع وكالة “رويترز” عبر تطبيق زووم متحدثة من مكان لم يكشف عنه "لقد فقدنا قائدنا لكننا لم نفقد أفكارنا ومعتقداتنا"، مضيفة أن الفريق يحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولية عما وصفته بمقتل نافالني.

ولم تقدم دليلا على ذلك لكنها أشارت إلى حادثة وقعت عام 2020 عندما نجا نافالني من محاولة تسميم بغاز أعصاب لاغتياله.

ونفى بوتين حينها أن تكون روسيا حاولت قتل نافالني، قائلا إنها كانت "ستنهي المهمة" لو كانت تريد حقا القضاء عليه.

وأشارت يارميش: "كنا نعلم أن هناك خطرًا، وكان أليكسي يعرف ذلك أيضًا. وقد قتلوه بالأمس كما خططوا للقيام بذلك قبل ثلاث سنوات".

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