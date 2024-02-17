وسط مجاعة تلوح بالأفق.. حماس تهدد بتعليق محادثات الرهائن في هذه الحالة

هددت حركة حماس بتعليق محادثات الرهائن ما لم يتم تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى شمال قطاع غزة، حيث حذرت وكالات الإغاثة من مجاعة تلوح في الأفق.

وقال مصدر رفيع في الحركة الفلسطينية لوكالة "فرانس برس" إن “الحركة تنوي تعليق المفاوضات حتى إدخال المساعدات إلى شمال غزة".

وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن هويته: "لا يمكن إجراء المفاوضات بينما الجوع يعصف بالشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية استجابة الحركة طوال الوقت بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع الوسطاء من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار الظالم والسماح بتدفق المساعدات والإيواء وإعادة الإعمار.

وقال هنية في تصريحات له " : أبدت الحركة مرونة كاملة في التعامل مع هذه القضايا ولكن من الواضح حتى الآن أن الاحتلال يواصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم شعبنا بينما يتمحور موقفه حول الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة.

وأضاف: "المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان، وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع، ورفع الحصار الظالم وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجويع الهمجية والالتزام بإعادة الإعمار وكلها متطلبات إنسانية ومحل إجماع في الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وقرار محكمة العدل الدولية وعلى الاحتلال أن ينصاع لها".