"الهضبة في المنارة" يتصدر تريند "إكس" بعد النجاح الساحق لحفل عمرو دياب

تألق النجم الكبير عمرو دياب أمس بساحة المنارة أرينا بالقاهرة الجديدة، حيث أحيا حفلا جماهيريا كبيرا يعد الأضخم حتى الآن في مركز المنارة .

وقبل انطلاق الحفل بساعات شهدت المنطقة اجراءات أمنية كبيرة استعدادا لاستقبال الجماهير الغفيرة التي احتشدت في مكان الحفل والطرق المؤدية اليه قبل انطلاقه بساعات.

وصعد عمرو دياب الى المسرح على أنغام أغنيته يا أنا يا لأ وسط حماس كبير من جمهوره الذى غنى معه على مدار الحفل.

وقدم عمرو دياب فاصلا من أشهر أغانية ده لو اتساب، بحبه، برج الحوت، انت الحظ، وياه، الكلام ليك انت، راجع، ميدلي قمرين والعالم الله و نور العين، معرفش حد بالاسم ده، ميدلي قديم، ما تتعوضش، مابتغيبش، وهتتدلع.

وعلى مدار الحفل حرص جمهور الهضبة على التفاعل مع كل أغنية وخاصة أغاني البومه الجديد مكانك والذي قدم منه خمس أغنيات لأول مرة.

ويعد حفل عمرو دياب في ساحة المنارة أرينا هو الأضخم حتى الان في تلك المنطقة ، حيث شهد حضورا جماهيريا غير مسبوق .