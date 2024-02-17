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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024|تفاصيل دور دياب في مسلسل مليحة

محمد دياب
محمد دياب

يشارك الفنان دياب في رمضان المقبل 2024 بمسلسل “ مليحة ” حيث بدأ تصوير مشاهده، ويجسد شخصية ضابط يدعى “ أدهم ” ضمن أحداث العمل.

تفاصيل شخصية دياب في مسلسل مليحة 
 

وتعتبر شخصية دياب ضمن أحداث العمل  سوف تقلب الأحداث رأسا على عقب، الذي سيكون له لقاء مع مليحة الشخصية التي تجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، ويصبح دياب له دور كبير في رحلة مليحة وعائلتها.

نجوم مسلسل مليحة
 

مسلسل مليحة بطولة دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان ومن تأليف رشا عزت النجار وإخراج عمرو عرفة، والعمل من إنتاج المتحدة وتدور الأحداث حول القضية الفلسطينية، وبالفعل بدأ صناعه مؤخرًا تصوير المشاهد الأولى للعمل.


أحداث مسلسل مليحة

تدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.


آخر أعمال دياب

شارك دياب مؤخرًا في مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة منى زكي، تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك في العمل رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين.

 

كما شارك دياب في موسم الرياض الحالي مسرحية "شحاتين أكاديمي"، وشارك فيها آيتن عامر، أحمد فهمي، ميرهان حسين، محمود الليثي، وآخرون من النجوم.

دياب مليحة

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