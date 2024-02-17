تحرير 619 محضرا تموينيا بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملات خلال النصف الأول من فبراير 2024، شهدت تحرير 619 محضرا.

وجاء من بين المحاضر 74 محضرا للمخابز لرصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز و عدم الالتزام بالمواصفات وضرب وهمي للبطاقات دون إنتاج فعلى واستيلاء على مال عام والتصرف فر دقيق مدعم ..

وبالنسبة للأسواق تم تحرير 545 محضراً خلال المتابعة الميدانية على الأسواق لرصد مخالفات جاء من بينها الغش التجاري، بيع سلع منتهية الصلاحية، مخالفة أسعار البيع، لحوم مكشوفة، وعدم الإعلان عن البضاعة المخزنة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالمتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز.