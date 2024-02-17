النقابة تعلق على قرار الصحة بتكليف الصيادلة من العام المقبل حسب الاحتياج

علق الدكتور ثروت حجاج عضو مجلس نقابة الصيادلة، على قرار وزير الصحة والسكان بتكليف الصيادلة من العام المقبل حسب الاحتياج وليس كل الخريجين، مطالبا وزارة التعليم العالي بتقليل عدد الخريجين، وأن تفتح وزارة العمل مجالا لسفر للصيادلة.



وقال «حجاج» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": «لم يحدث أي نقاش مع نقابة الصيادلة، لكننا فوجئنا به في شهر يناير من خلال نقاش في مجلس النواب».



وأضاف عضو مجلس نقابة الصيادلة: «تكليف الأطباء والصيادلة وجميع المهن الطبية صدر به قرار من رئيس الجمهورية في عام 1974، وقرار وزير الصحة استثنى الأطباء وأطباء الأسنان والتمريض وجعل التكليف مخصصا للصيادلة، وهذا الأمر له تبعات كثيرة».



وتابع: «لا أحد يستطيع نسيان دور الصيادلة في جائحة كورونا، ويمكن أن يحتاج كل قسم في المستشفيات إلى 10 صيدلي أو 20 صيدلي وليس صيدليا واحدا».



وواصل: "هناك هيئة الأدوية وهيئة الأغذية يمكنهما الحصول على خدمات أعداد كبيرة جدا من الصيادلة، وإذا كنا نرى أن عدد الصيادلة كبير يمكننا التعامل مع المشكلة من البداية، فهناك تزاحم في الصيدلة، حيث دخلت مهن طبية وغير طبية هذه المهنة وطردوا الصيادلة منها، كما أن الصيادلة فرص عملهم في الخارج كانت كبيرة، ولكنها قلت الآن، وهناك مشكلة في تخريج نحو 20 ألف صيدلي سنويا بسبب الكليات الحكومية والخاصة".

