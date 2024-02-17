الصحة تفاجئ مستشفى قها التخصصي بإعادة توزيع الأعداد الزائدة من الصيادلة

تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان، مستشفى قها التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القليوبية، وذلك اليوم السبت، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي تجريها وزارة الصحة والسكان، للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، بهدف ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وفد وزارة الصحة والسكان تفقد أقسام المستشفى، حيث تفقد غرف الطوارئ (الكشف والفرز)، وغرف الملاحظة، فضلاً عن تفقد قسم الرعايات المركزة، وغرف القسم الداخلي، وحضانات الأطفال المبتسرين، والصيدلية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن وفد وزارة الصحة والسكان حرص على مراجعة كشوفات انتظام العاملين بالمستشفى، فضلاً عن مراجعة أعداد القوى البشرية من الفرق الطبية وأطقم التمريض، حيث انتقد الوفد زيادة أعداد الصيادلة عن الحاجة الفعلية للمستشفى، موجهاً بإعادة توزيعهم على منشآت طبية أكثر احتياجاً.

وقال «عبدالغفار» إن وفد وزارة الصحة والسكان انتقد تهالك الفرش غير الطبي بالمستشفى، موجهاً بتوفير فرش جديد، فضلاً عن توجيهه بمراجعة العقود الخاصة بشركات الأمن والنظافة المتعاقدة مع المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين.

وتابع «عبدالغفار» أن وفد وزارة الصحة والسكان رصد خلال جولته بالمستشفى، عدم التزام عدداً من الأطباء بارتداء الزي الرسمي (البالطو)، مشدداً على أهمية ارتدائه، مؤكداً أن الزي الرسمي هو واجهة الطبيب والمستشفى ويُمكن المرضى من التعرف على الفرق الطبية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن وفد وزارة الصحة والسكان استكمل جولته الميدانية المفاجئة، بتفقد مركز طب أسرة سنديون بمحافظة القليوبية، حيث استهل زيارة المركز بالمرور على الغرفة الخاصة بملفات المرضى، للتأكد من جاهزية المركز لتطبيق الميكنة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن وفد وزارة الصحة والسكان تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وعيادة الأطفال، وعيادة الباطنة، وعيادة الأسنان، حيث تبين وجود عطل في كرسي الأسنان وعدم متابعة استدامة توافر المستلزمات الطبية اللازمة بها، موجهاً بفتح تحقيق في الأمر والعمل على توفير المستلزمات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وتابع «عبدالغفار» أن وفد وزارة الصحة والسكان تفقد عيادة تنظيم الأسرة للتأكد من توافر كافة وسائل تنظيم الأسرة، وراجع سجلات تردد المنتفعات ونوعية الخدمات المُقدمة لهن، للتأكد من تحقيق المستهدف.

وأضاف «عبدالغفار» أن وفد وزارة الصحة والسكان راجع كشوفات انتظام العاملين بالوحدة من الأطباء والتمريض، فضلاً عن مراجعة القوى البشرية العاملة بالمركز، ووجه بإحالة المتغيبين للتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة.