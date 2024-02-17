هبة جلال: متعاطفون كليا مع القضية الفلسطينية.. وحماس رقم أساسي في المعادلة الداخلية

قالت الإعلامية هبة جلال، إن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ألقى كلمة أمس، تحدث فيها عن ثبات المقاومة وصمودها، وانتقد فيها إسرائيل ورئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت "جلال"، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "أبو عبيدة أشار إلى تخلي إسرائيل عن أسراها وتعريضهم للخطر، وهذه الكلمة كانت تكرارا لمجمل الكلمات السابقة".

وتابعت: "مؤمنون ومتعاطفون كليا مع القضية الفلسطينية وبفكرة المقاومة بشكل عام، وهناك مشهد مهم جدا، وهو المشهد الداخلي الفلسطيني، حيث إن حماس تبقى رقما مهما وأساسيا في المعادلة الداخلية الفلسطينية".



وواصلت: "لن يكون هناك حكم في قطاع غزة أو فلسطين أو السلطة الفلسطينية أو تسوية سياسية حماس ليست جزءً منها، ولكن هل حماس في شكلها العسكري أم حماس في ثوبها السياسي أو سلطة سياسية وحكومة تكنوقراط، من سيقود غزة؟ من سيحكم فلسطين؟".