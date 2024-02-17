المملكة المتحدة وحلفاؤها يمدون أوكرانيا بطائرات دون طيار مدعمة بالذكاء الاصطناعي

تتعاون المملكة المتحدة وحلفاؤها- بما في ذلك الولايات المتحدة- لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، عبر تزويدها بالآلاف من الطائرات دون طيار الجديدة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، القادرة على اجتياح الأهداف الروسية في وقت واحد.

ويأتي هذا التطور، وسط تصاعد التوترات والصراع المستمر بين أوكرانيا وروسيا.

ووفقاً لمصادر مطلعة على الأمر، في حديثهم لـ“بلومبرج”، فإن المخططين العسكريين الغربيين يتصورون أن هذه الطائرات دون طيار تغزو مواقع روسية محددة؛ مما يوفر لأوكرانيا ميزة استراتيجية في سيناريوهات القتال، ومن المحتمل أن يتم نشر هذه المركبات الجوية من دون طيار في غضون أشهر، على الرغم من استمرار عدم اليقين بشأن الجدول الزمني.

وبرزت الطائرات دون طيار كأصول محورية في الصراع الروسي الأوكراني، الذي اقترب من عامه الثاني، مع تكثيف الجانبين جهودهما لتسخير التقنيات المتطورة للحرب.

وزادت روسيا- مدعومة بدعم من حلفائها مثل إيران- من إنتاجها للطائرات القتالية دون طيار لدعم غزوها لأوكرانيا.

وتعهد تحالف من حلفاء أوكرانيا بتقديم دعم كبير، وتعهد بتسليم مليون طائرة بدون طيار إلى البلاد في غضون عام. إن استخدام الجيش الأوكراني للطائرات البحرية بدون طيار، مما أدى إلى تدمير سفينة حربية روسية في البحر الأسود، يسلط الضوء على الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا الطائرات بدون طيار في الحرب الحديثة.

وحث المستشار الألماني أولاف شولتز الحلفاء الأوروبيين على زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مشددًا على المخاطر الجيوسياسية والتداعيات المحتملة للنصر الروسي.

وفي حين أن الطائرات دون طيار لا تخفف تماما من الحاجة الملحة للمدفعية، إلا أنها توفر ميزة استراتيجية ويمكن أن تساعد في تعويض النقص الحاد في الأسلحة التي تواجهها أوكرانيا.

وستعمل الطائرات دون طيار التي تدعم الذكاء الاصطناعي، والمنظمة في أساطيل كبيرة، بشكل مستقل، وتستفيد من الذكاء الاصطناعي للتواصل وتنسيق الهجمات على مواقع العدو.

وأكد الأدميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، على أهمية هذه التكنولوجيا، مشيرا إلى أن استخدام أوكرانيا للطائرات بدون طيار جنبا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي يمكن أن يفوق وابل المدفعية التقليدية ضد القوات الروسية.

وفي خطابه أمام مؤتمر ميونيخ الأمني، كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدعوات لزيادة الدعم العسكري من الحلفاء، وشدد بشكل خاص على الحاجة إلى أسلحة ومدفعية بعيدة المدى لمواجهة العدوان الروسي.

وتؤكد مبادرة تزويد أوكرانيا بقدرات متقدمة للطائرات بدون طيار على الطبيعة المتطورة للحرب الحديثة والضرورة الاستراتيجية للدول للاستفادة من التقنيات المتطورة للتغلب على التحديات الجيوسياسية المعقدة.