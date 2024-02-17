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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صعود 8 مصريين لربع نهائي بطولة أفريقيا للريشة الطائرة

صدى البلد

تأهل 8 لاعبين من لاعبي المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة لربع نهائي بطولة أفريقيا والمقامة بصالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.

حيث تأهل 4 سيدات وهن: "هنا طارق زاهر - كوثر محمد ربيع - رحمة العدوي - ضحى هاني"، كما صعد 4 رجال وهم: "أحمد صلاح - كريم محمود عزت - محمد مصطفى كامل - أدهم حاتم".

 صعدت ضحى هاني عقب فوزها على الجزائرية "هالة بوكساني" بنتيجة 2-0، كما فازت رحمة العدوي على النيجيرية "كريستينا اوبسانمي" بنفس النتيجة، أما الصاعدة كوثر محمد ربيع ففجرت مفاجأة بفوزها على النيجيرية "زينب دوميلولا" بنتيجة 2-0، فيما ودعت كلا من: "جنا هشام - هنا زاهر" منافسات دور ال16 بعد الخسارة أمام بطلتي جنوب أفريقيا وأوغندا على الترتيب. 

وعلى صعيد منافسات الرجال، فاز أحمد صلاح على الجزائري "كولومبو مولينجا" بنتيجة 2-1، كما انتصر أدهم حاتم على النيجيري "إيمانويل إيمي" بثنائية نظيفة، فيما ودع "كريم محمود عزت - محمد مصطفى كامل - عبد الرحمن عبد الحكيم" منافسات ثمن النهائي بعد الخسارة على يد أبطال "الجزائر - نيجيريا - موريشيوس".

وصعد زوجي الرجال المكون من "علي البهنساوي وكريم محمود عزت" بعد الفوز على زوجي الكاميرون المكون من "اسيمبي فوندي ونكونمو نيجونو" بنتيجة 2-0.

كما صعد زوجي السيدات المكون من: "رحمة العدوي وهنا زاهر" بعد فوزهن على الزوجي الكاميروني المكون من "ميكا افيدي وخان ديك" بثنائية نظيفة.

وأخيرا فاز الزوجي المختلط المكون من "أدهم حاتم وضحى هاني" على الزوجي الموريشي المكون من "تيا بورتون وروي نوندا" بنتيجة 2-0 أيضا، كما فاز الزوجي المصري المكون من "أحمد صلاح وهنا زاهر" بعد فوزهم على زوجي جنوب أفريقيا المكون من "روبيرت سومارس وميجان دي بيير" بنتيجة 2-0.

وتقام بعد قليل منافسات ربع النهائي على صعيد كافة التصنيفات. 

وتشهد البطولة القارية مشاركة 11 دولة هم: "مصر - الجزائر – نيجيريا – موريشيوس – الكاميرون – سيشيل – غينيا الاستوائية – جنوب أفريقيا – أوغندا – زامبيا – زيمبابوي".

وتأتي أهمية هذه البطولة حيث إنها من آخر المراحل التأهيلية لأولمبياد باريس المقبلة لاسيما أن الفائز بلقب الفردي أو الزوجي يحصل على ما يقارب ال 4000 نقطة في سباق التصنيف العالمي المؤهل بدورة للألعاب الأولمبية.

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