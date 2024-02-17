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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسر الرهائن الإسرائيليين يتظاهرون أمام مقر إقامة نتنياهو

متظاهرون أمام مقر
متظاهرون أمام مقر إقامة نتنياهو

وسط هطول الأمطار، وصل المتظاهرون الإسرائيليون في القدس المحتلة الذين يطالبون بعودة الرهائن إلى خارج مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، تحدث أفراد عائلات الرهائن إلى الجمهور من منصة كبيرة أقامها المنظمون، مغلقين أحد الشوارع المؤدية إلى منزل نتنياهو.

أدان روبي تشين، والد إيتاي تشين، الذي بلغ مؤخراً العشرين من عمره خلال احتجازه في غزة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي لعدم إرسال وفد إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات بشأن الرهائن.

تساءل: “ما هو الحق الذي يملكه رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الحربي في عدم إرسال ممثل إلى القاهرة؟.

من جانبها، قالت هاجيت تشين، والدة إيتاي: "لن يكون هناك نصر حتى نعيد جميع الرهائن إلى الوطن، بما في ذلك جنودنا".

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