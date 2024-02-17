رمضان عبد المعز عن ضيق الرزق: لعله خير ورحمة

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز، إنه مهما تغيرت الدنيا والأوضاع والأمور، ومهما كانت قسوتها؛ فقُل “هذه رحمة من الله”، وقد يكون الخير فيما نكره، وخزائن ربنا مليئة بالخير، ورزقه كبير، "يرزق من يشاء بغير حساب"، لافتا إلى أن ضيق الرزق، لعله خير ورحمة، فمهما كانت الأحداث والظروف قاسية، ومهما كان البلاء؛ فقل :"رحمة من ربي".

وأضاف خلال برنامجه “لعلهم يفقهون” على فضائية "دي إم سي"، أن سورة الكهف تحدثت عن عدة فتن، وهي فتنة الدين حيث آمن بعض الشباب بربهم وزادهم هدى، وضحوا بكل شيء وذهبوا للكهف 309 سنوات، أما الفتنة الثانية فهي فتنة المال، حيث جعل الله الخير من جنتين لرجلين.

وأكمل أن الفتنة الثالثة، هي فتنة العلم، حيث قابل سيدنا موسى، العبد الصالح؛ ليتعلم منه، أما الفتنة الرابعة، فهي فتنة الملك، حيث قال- تعالى-: “قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا”.