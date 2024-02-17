الدولة تدرس عروضا استثمارية ضخمة.. الوزراء: ستضبط أسعار السلع وتوفر مدخلات الإنتاج

قال المستشار "محمد الحمصاني"، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تدرس عدة عروض استثمارية ضخمة من خلال لجنة فنية وقانونية حكومية.



وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "المحور": سيتم الإعلان قريبا عن نتائج تلك المفاوضات المتعلقة بعروض الاستثمار الضخمة والتي يتم الاستعانة فيها بمكاتب محاماة عالمية.



وعن آخر تطورات ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أكد متحدث الحكومة "قريبا جدا سوف تنتهي المشاورات وستكون هناك نتائج إيجابية بهدف توفير موارد النقد الأجنبي وبالتالي ضبط أسعار السلع وتوفير مدخلات الإنتاج وهذا سينعكس إيجابيا على الأسواق".



في وقت سابق، قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن مديرة صندوق النقد الدولي ركزت خلال المفاوضات مع مصر على تحريك سعر الصرف وأن يكون مرنا، والتقشف وتقليل الإنفاق الحكومي، واحتواء التضخم مع مراعاة الفئات المهمشة والطبقات الأولى بالرعاية.