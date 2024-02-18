هل يجوز للزوج نقل مسكن الحاضنة؟ وما شروط صلاحية المنزل؟..مستشارك القانوني

يتساءل العديد من المواطنين عن حق الزوجة في نقل الحاضنة من منزلها ونستعرضها في النقاط التالية:

- القانون اشترط أن الأب ملزم أن يوفر لأبنائه مسكن مناسب لكى يقيموا فيه ويجب عليه أن يوفر لهم حياة كريمة ومناسبة حسب دخله وظروفه الماديه والقانون.

كما أجاز للحاضنة أما أن تقبل المقابل المادي المتمثل في أجر المسكن الخاص بالاولاد أو المحضونين بمعنى اصح أو أن تتمكن الحاضنة من المسكن السابق لهم الإقامة فيه حتى يوفر الأب مسكن آخر ومعنى ذلك أن إقامة الحاضنة في الشقه إنما هي اقامة مؤقته حتى يوفر ويهيئ الأب مسكن آخر مناسب لأولاده ووضع القانون أيضا شروط معينة في هذا المسكن :-

1- أن يكون مناسب وفي نفس المستوى الاجتماعي

2- أن يكون مستقلا ولا يشترك في سكنه مع أحد

- وبناء على ذلك إذا وفر الأب مسكن آخر بنفس الشروط والمواصفات التي وضعها القانون يحق للأب إقامة دعوى استبدال مسكن الحضانة بمسكن آخر.