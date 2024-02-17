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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: نثق في الدواء المحلي.. والبديل المصري نفس تركيز المستورد

وزارة الصحة
وزارة الصحة

علق الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، على تعليمات الوزارة للأطباء بكتابة الدواء المصري بدلا من المستورد، قائلا إن المثيل من الدواء المصري يحتوي على نفس التركيز، وهو على عكس بديل الدواء الذي يختلف تركيزه عن المستورد.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن وزارة الصحة على ثقة تامة بالمنتج المصري، والبديل المحلي، وله نفس تركيز المستورد.

وفي سياق آخر، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن فترة التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة، هي الفترة التي يكثر فيها انتشار الفيروسات التنفسية، وتنتشر في شهري يناير وفبراير، على مدار السنوات، وعلى مستوى العالم.

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة برنامج الحكاية حسام عبد الغفار فضائية إم بي سي مصر متحدث باسم وزارة الصحة توك شو

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