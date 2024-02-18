رابطة الأندية تُعلن عقوبات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 12 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت عقوبات مباراة الجونة والمصري كالتالي:

إيقاف أحمد حامد عبده شوشة، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف صلاح محسن محمد، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

وجاءت عقوبات مباراة بلدية المحلة وفيوتشر كالتالي :

إيقاف عبد الرحمن جمال محمد السيد، لاعب فريق بلدية المحلة، مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

وجاءت عقوبات مباراة الاسماعيلي وسيراميكا كليوباترا كالتالي :

إيقاف أحمد ياسر أنور ريان لاعب فريق سيراميكا كليوباترا لمدة مباراتين وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.