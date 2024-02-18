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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فريق جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل يحذر إسرائيل من اجتياح رفح الفلسطينية

صدى البلد

أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية زين دانجور، أن أي عملية عسكرية ضد المدنيين في رفح جنوب قطاع غزة؛ ستؤدي إلى مزيد من القتل الجماعي واستخدام القوة المفرطة.

وشدد دانجور، خلال مداخلة عبر "زووم" مع برنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة "دي إم سي"، اليوم، على أن الموقف في رفح الفلسطينية، "خطير"، ولابد أن يكون هناك التزام لحماية كل الفلسطينيين ويجب أن تعمل إسرائيل على حماية أرواح الأبرياء في غزة.

وأضاف "أنهم (الفريق القانوني لجنوب إفريقيا) يتخذون إجراءات في إطار محكمة العدل الدولية بهدف حفظ أرواح الفلسطينيين، مبينا أنه من المتوقع أن يتم "إلقاء اللوم" على إسرائيل في هذا الأمر، و"العنف" الممارس ضد الفلسطينيين والذي أجبر المدنيين النزوح إلى رفح الفلسطينية.

وتابع إن الهدف من القانون الدولي أن يكون هناك تدابير لتنفيذها في مثل هذه المواقف؛ وعلى الدول الأعضاء أن تتخذ وتحترم هذه الأوامر، ويكون هناك ضغوط من قبل الدول الأعضاء لتنفيذ الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية؛ ولابد أن يكون هناك امتثال من إسرائيل لهذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ووقف العنف وحفظ أرواح الفلسطينيين.

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