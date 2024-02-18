باحث سياسي: أمريكا شريك أساسي لإسرائيل في حربها على غزة

قال الكاتب والباحث السياسي محمد العالم، إن هناك فرقا جوهريا بين مواقف واشنطن الرسمية وأفعالها، مؤكدا أن أمريكا شريكا أساسيا في حرب إسرائيل على غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الفيتو الأمريكي حاضر بمجلس الأمن ضد أي قرار يدين إسرائيل؛ مؤكدا أن هناك إجماعا دوليا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع أن الولايات المتحدة لن تسمح بصدور قرار يدين إسرائيل بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن وجود نتنياهو في الإدارة الإسرائيلية في ظل ضعف إدارة بايدن ينذر باستمرار نتنياهو في مكانه ورغبته في تحقيق انتصار اعجازي؛ كما أن الإدارة الأمريكية ترى أن نتنياهو يسعى للحصول على نجاحات شخصية، مؤكدا أن تعامل إدارة بايدن مع هذه القضية ليس حازما من البداية.