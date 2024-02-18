بعد تصنيفهم على قوائم الإرهاب .. إكس توقف حساب الحوثيين

أوقفت منصة "إكس"، اليوم الأحد، حساب الحوثيين باليمن مع بدء تنفيذ القرار الأمريكي بإدراجها على قائمة الإرهاب.

ودخل تصنيف الولايات المتحدة الحوثيين في اليمن "جماعة إرهابية عالمية" حيز التنفيذ، الجمعة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، بسبب "الهجمات المستمرة على السفن في البحر الأحمر".

وأكدت الوزارة أن البلاد لا تزال ملتزمة بضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.

وفي يناير الماضي، قالت واشنطن إنها ستدرج الحوثيين في قائمة الجماعات الإرهابية بغرض قطع التمويل والأسلحة التي تستخدمها لمهاجمة أو اختطاف السفن في ممرات الشحن الحيوية بالبحر الأحمر.

العقوبات قد تضر باقتصاد اليمن

لكن مسؤولا كبيرا في مجال المساعدات بالأمم المتحدة قال، الأربعاء، إن العقوبات قد تضر باقتصاد اليمن، خاصة الواردات التجارية من المواد الأساسية.