غارات جوية أمريكية بريطانية على الحوثيين في اليمن

أعلنت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله عن عدوان أمريكي بريطاني يستهدف منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة.



وأعلن الحوثيون في اليمن السبت مسؤوليتهم عن هجوم استهدف «ناقلة نفط بريطانية» في البحر الأحمر، كانت قد أبلغت عنه وكالات أمنية ووزارة الخارجية الأميركية في اليوم السابق.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، «نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ نفطيةٍ بريطانية Pollux في البحرِ الأحمرِ بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البحريةِ».

وأعلنت وكالة «العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة» (UKMTO)، وشركة أمبري الأمنية المتخصصة في النقل البحري، الجمعة، عن ضربة صاروخية شمال غرب مدينة المخا اليمنية.

وأفادت وكالة «العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة» بأنّ «السفينة وطاقمها بخير»، بينما أبلغت «أمبري»، عن «أضرار طفيفة».