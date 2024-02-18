جورجينا بملابس رونالدو من داخل الملعب.. شاهد

تحرص جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو علي مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت جورجينا صورة لها رفقة إبنتها من داخل الملعب بملابس رونالدو.

رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودين في عام 2017 من أم بديلة أيضا.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.