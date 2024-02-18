«رمضان 2024».. الفنان أحمد سلامة يكشف تفاصيل دوره في مسلسل سر إلهي

يواصل الفنان أحمد سلامة ، تصوير باقي مشاهده في مسلسل "سر إلهي" الذي يشارك من خلاله في السباق الرمضاني لعام 2024 بجانب الفنانة روجينا وعدد كبير من الفنانين.

وكشف الفنان أحمد سلامة في لقاء خاص لـ"صدى البلد" تفاصيل الشخصية التي يقدمها قائلاً "إنه يجسد شخصية محام شرير يكون له تأثير كبير في مسار الأحداث وحالة الشر التي ستكون في العمل ولأنه ليس محاميًا تقليديًا.

وتابع أحمد سلامة "منذ فترة وصناع الدراما يحددون أعماله في دور الشرير منذ مشاركته في مسرحية شريرة حققت نحاجًا كبيرًا مع الجمهور ومن حينهما وهو يتجه إلي أدوار الشر وقال إنه يجب التنوع دائماً وقدم الكثير في دور الشر ولكن كل واحدة بشخصية مختلفة وطريقة مختلفة.

أما عن مشاركته مع الفنانة روجينا، فقال "سلامة، إنه يحبها كثيرا ويرى أنها ممثلة قوية ، ولذلك فهو مستمتع للغاية بالمشاركة معها في عمل فني واحد، لأنها تبذل أقصى جهودها لكى يلقي إعجاب الجمهور.

وأكد أنه سعيد جداً بالعمل مع كل فريق المسلسل.

وهنأ سلامة الشعب المصري والعربي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتابع أنه من منطقة السيدة زينب التي بها أجواء جميلة في رمضان.

و أضاف أنه يحب جدًا الناس وتربي في السيدة زينب على الجدعنة والشهامة

ونصح للناس بهدم الإسراف في رمضان وعدم إهدار الطعام.

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليئ بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.



ويعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج سودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كل من: روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعد ما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل "ستهم".



مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.