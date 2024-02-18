نائب يطالب بتدخل الرئيس لإنقاذ الصناعة: ملناش غيره نلجأ له لحل المشكلات

طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلة الصناعة التي باتت مرضا مزمنا ولم تستطع الحكومات معالجته، ومن ثم فليس لنا غيره نلجأ له بعد أن بات الملاذ الأخير لنا لحل المشكلات، موضحا أن الصناعة ليست غريبة علي المصريين فهي موجود منذ زمن الفراعنة، ولكن الآن أصبحت تعاني الأمرين.

وأضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، "أن الوزير أحمد سمير جاي علي عملية تدمير سابقة ممنهجة وأصبحت الصناعة ماشية بمنهج " اسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك استعجب “ لأنه بقي في كلام حلو يتقال في البرامج والمؤتمرات وعلي أمر الواقع هناك قوي هادمة للصناعة”.

وتابع عبد العزيز: كان لدينا صناعات قائمة مثل الغزل والنسيج تكفي للسوق المحلي، ولكننا قمنا ببيع أراضيها وماكيناتها، مشيرا إلى أن صناعة الأسمدة وصناعة النقل في وادي حوف وحلوان و النصر للصناعات جميعها كانت صناعات قائمة منتجة مربحة.

ولفت عبد العزيز إلى أننا إذا كنا نريد استثمار صناعي من الخارج لابد من إقرار ضمانات لأن المستثمر لن يستثمر، إلا إذا تأكد أنه يوجد أمان علي أرباحه واستثماراته بخطط مدروسة ، ولذلك فإن الأمر خطير، وأطالب يتدخل الرئيس لإنقاذ الصناعة.