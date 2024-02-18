نائب التنسيقية محمد عمارة يطالب وزير الصناعة بسياسات لجذب المستثمر

انتقد النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ما وصفه غياب استراتيجية وطنية للصناعة ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وقال للوزير أحمد سمير وزير التجارة و الصناعة " الوزير ينتمى لمدرسة الصناعة و كان عضوا في مجلس النواب موضحا أن الاستراتيجية تعني وجود مسار تنفيذي و تشريعي و مؤسسي ، وأكد عمارة على أهمية الاستراتيجية .

وقال عمارة :" الوزير رجل صناعة له خلفية برلمانية والوزارة تمتلك ١٦ هيئة ومع ذلك الوضع متدني في الصناعة" ، متسائلا لماذا تأخرت الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية ، وسأل عمارة أين الحوافز الاستثمارية ولماذا لا يتم في اجتماعات رئاسة الوزراء شرح ما تحتاجه طبقا لخطتك.

وقال عمارة: تعودت أن أكون متفائلا وهناك دعوة للتفاؤل نتجت عن إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في إبريل ٢٠٢٢ وتناول عمارة محاور المبادرة الثلاث محور المشروعات الكبرى ومحور دعم الصناعات ، ومحور البحث والتطوير .

و تحدث عمارة عن دور أهمية مبادرة ابدأ وما حققته من نتائج على أرض الواقع والشراكات المحلية والدولية التي ابرمتها مع أكثر من ١٢ دولة ، كما أن المبادرة اهتمت بالمدارس التقنية والتكنولوجيا التطبيقية وان هذه المبادرة تعتبر نموذج تطبيقي ناجح يجب الإشادة به وطالب عمارة وزير الصناعة بتنفيذ التوصيات واستراتيجية تليق لجذب المستثمر بدلا من أن يرحل .