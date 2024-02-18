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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: مذكرة مصر للعدل الدولية حول ممارسات إسرائيل تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن تقدم مصر بمذكرة أمام محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة ومشاركتها بالرأي الاستشاري أثناء المرافعة، هي رد بالغ على كل المشككين في جهود مصر تجاه دعم القضية والأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والمرابطين في رفح الفلسطينية.

أكدت الهريدي أن إسرائيل تمادت في جرائمها وعدوانها الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وارتكبت جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية وقف العالم والمجتمع الدولي صامتًا أمامها، في نفس الوقت الذي لم تتخلى فيه مصر عن دورها، فقدمت المبادرات، وبسطت ذراعيها لأطراف الصراع من أجل وقف إطلاق النار وإنقاذ أرواح الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني وحماية القضية الفلسطينية من التصفية.

أشارت عضو مجلس النواب إلى أن جهود مصر تكللت باستقبال المرضى والمصابين للعلاج في المستشفيات المصرية ومرور أطنان المساعدات الإنسانية والإغاثية من الجانب المصري إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن أية عراقيل أو محاولات لوقف هذه المساعدات كانت من الجانب الإسرائيلي الذي يُحكم سيطرته على القطاع، حتى أن عمليات القصف طالت بعض قوافل الإغاثية في الوقت الذي اكتفى فيه العالم بأن يقف مشاهدًا لما يحدث من جرائم وقتل جماعي للأطفال والنساء والمرضى.

شددت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب على أن العالم شاهد على الجرائم الإسرائيلية ومحاولات الكيان الصهيوني لفرض مخطط التهجير القسري، وكيف كان موقف مصر الحاسم لرفض هذا المخطط والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، مشيرة إلى أن المبادئ المصرية جعلت الدولة عُرضة لمحاولات استفزازية من الجانب الإسرائيلي، وحان الوقت لأن يتراجع الكيان الصهيوني عن بطشه.

مجلس النواب محكمة العدل الدولية النواب رفح الفلسطينية رفح

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