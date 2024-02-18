شباب حزب التجمع يطلقون «نموذج محاكاة المحليات» في القاهرة

نظم شباب حزب التجمع بالقاهرة الكبرى، جلسة محاكاة بعنوان "بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة" وذلك بالمقر المركزي لحزب التجمع مساء امس السبت.

وأطلق اتحاد الشباب التقدمي، الجناح الشبابي لحزب التجمع، نموذج محاكاة المحليات؛ بهدف تثقيف شباب الحزب، وتعريفهم بالأدوات الرقابية التي أقرها الدستور، ومنها “الأسئلة، وطلب الإحاطة، والاستجواب، واقتراح برغبة”.

ونظم الاتحاد حتي الآن، 6 نماذج محاكاة في محافظات “الدقهلية، وقنا، والفيوم، وبورسعيد، والجيزة، والقاهرة”.

وأكد محمد زين، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب التقدمي، أن شباب الحزب سينظمون نموذج المحاكاة علة مستوة الجمهورية خلال الأيام القادمة.