سفير سابق: مذكرة مصر لـ"العدل الدولية" محطة مهمة للبحث عن العدالة للفلسطينيين

قال عاطف سالم، سفير مصر السابق في تل أبيب، إن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل في غزة هي محطة مهمة للغاية للبحث عن العدالة للشعب الفلسطيني.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة، أن التحرك المصري إيجابي لوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها في الوقت المناسب ومواجهة التعنت في التعامل مع الشعب الفلسطيني، ومحاولة الوصول لحل قضية استمرت 75 عاما دون مخرج، وصدر فيها مئات القرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة ولم تصل إلى حلول.

دولة خارجة عن القانون

وأوضح أن التوجه المصري يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويضع إسرائيل أمام مسؤولياتها باعتبارها دولة خارجة عن القانون، وتتنصل من مسؤولياتها كقوة احتلال، وتتعامل على أنه لا يوجد وثائق أو مواعيد مقدسة، ولكن مجرد عقد النقاش في المحكمة والاهتمام الدولي بشرعية الاحتلال يفتح المجال أمام العالم لمعرفة ماذا تفعل إسرائيل في الأراضي المحتلة.

ولفت أن ما يصدر عن المحكمة، وإن كان غير ملزم، لكنه سيشكل سابقة قانونية دولية وتاريخية تدين إسرائيل على أعمالها ضد الفلسطينيين.

