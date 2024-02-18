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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خد دبلتك .. شيرين يحيى تطرح أحدث أغنياتها عبر يوتيوب

شيرين يحيي
شيرين يحيي

 أطلقت شيرين يحيى أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب ومنصات السوشيال ميديا تحت عنوان "خد دبلتك".

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة ومن ألحان وليد العطار وتوزيع إيهاب كوبليكس ومكس وماستر ماهر صلاح 

وتم تصوير الكليب في سويسرا في منتجع التزلج الشهير سانت موريتز ومنتجع زيل ام سي بالنمسا ومن إنتاج شركة " شيرين يحيى SY Records" ومن إخراج cardes Edison.

وأكدت شيرين سعادتها بردود فعل الجمهور من الفيديو كليب خصوصا بعد الصعوبات في تصويره في درجة حرارة عشرة تحت الصفر وعلى جبل ارتفاعه ٧٠٠٠ متر لا يمكن الصعود إليه إلا بطائرة هليكوبتر


وتستعد شيرين يحيى لأكثر من تعاون غنائي الفترة القادمة أبرزهم مع الملحن عزيز الشافعي.

كلمات اغنية "خد دبلتك" :
خد دبلتك 
ليه فاكر اللى خدته منك 
وناسي  سبت عشانك ايه 
انا لما قبلت الورده منك
رفضت عشانك ١٠٠ بوكيه  

كل ما تقسى اقول وماله 
معلش اهى ساعة شيطان 
ورميت براح الكون بحاله 
ورضيت معاك ب اربع حيطان
خد دبلتك 
انا مش تحت رحمتك 
ياما قولت كلام ووعود ماطلعتش قد كلمتك 
خد دبلتك 
انا مش تحت رحمتك 
ياما قولت كلام ووعود ماطلعتش قد كلمتك 
مش شرط يعنى عشان بحبك 
تبيع فى قلبي وتشتريه 
ولا انت نسيت عشان احبك 
لفيت ورايا قد ايه 
ماهو لو مش قادر تحترمنى 
لاء تبقا غيرى اولى بيك 
انا همشي وخدها كلمه منى 
انا قلبي كان كبير عليك

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